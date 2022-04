(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA N. 173 16 APRILE 2022

CROSSODROMO S. PACIFICO OSPITA TORNEO SOFTAIR “OPERAZIONE JUGGERNAUT”

La Città di San Severino Marche ha ospitato nei giorni scorsi il torneo di softair

“Operazione Juggernaut”.

La gara, che consiste nello svolgere una missione complessa e articolata simulando

una vera e propria incursione militare in territorio ostile, è stata organizzata dal

PitBull SoftAir Club di San Severino Marche, un team composto da oltre 40 persone

che si è occupato, negli ultimi tre mesi, di curare minuziosamente ogni singolo

particolare dell’evento.

Il quartier generale è stato allestito all’interno della struttura del motocross, grazie alla

collaborazione e completa disponibilità della nuova gestione e del Comune di San

Severino Marche, rappresentato dall’assessore allo Sport Paolo Paoloni, sempre in

prima linea in questi eventi aggregativi.

Il terreno di gioco, quello che va dal motocross fino alla chiesa della Madonna delle

Nevi, si è prestato benissimo ed ha offerto panorami ed emozioni mozzafiato.

Delle 12 squadre partecipanti, composte ognuna da 6 operatori, più della metà

provenivano da altre regioni (tra cui Lombardia, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna).

Ad ottenere il 1° posto è stato un team di Rimini, i “Guerrieri per Gioco”, mentre il 2°

e 3° posto è stato conquistato da 2 team marchigiani, Sons of Alba e Warriors.

“Lo sport ha dimostrato, ancora una volta, come sia possibile ritrovare momenti di

aggregazione e di divertimento, nel rispetto delle regole, dopo un periodo che è stato

estremamente duro per ognuno di noi” – ha spiegato l’assessore Paoloni, intervenuto

alle premiazioni finali.

Il PitBull SoftAir Club ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a

partire dal presidente Gian Paolo Abosinetti, i gestori del motocross, il Comune di San

Severino Marche, i team esterni che hanno dato una mano e tutti i soci che si sono

distinti per correttezza e preparazione.

Chiunque avesse piacere di provare lo sport del softair può contattare il club

