COMUNICATO STAMPA N. 111 12 MARZO 2022

PASSAGGIO TIRRENO – ADRIATICO, AL LAVORO UN PICCOLO ESERCITO DI ADDETTI

Il Comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche ha messo in

piedi un’imponente macchina organizzativa per il passaggio, nel territorio

settempedano, della carovana ciclistica della Tirreno – Adriatico, la competizione dei

due mari riservata ai professionisti dei pedali.

Più di una quarantina le persone impegnate nel presidio delle strade e degli incroci del

più vasto Comune della provincia.

Oltre a 8 agenti della Polizia Locale hanno egregiamente svolto il loro servizio ben 20

volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, altri 11 volontari dell’Anc

Associazione Nazionale Carabinieri e 3 operatori del Servizio segnaletica del

Comune.

A garantire l’ordine pubblico, e anche in questo caso in parte la viabilità, sono poi

intervenuti i Carabinieri della locale stazione e gli addetti di altre forze di polizia che

hanno operato al seguito della corsa.

La gara ha interessato sia la Sp. 361 “Septempedana”, fino alla rotatoria del Glorioso,

che la Sp. 502 “Cingolana” in direzione Cesolo fino al confine del territorio comunale

con la vicina Cingoli.

