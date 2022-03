(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 Ufficio Stampa

9 MARZO 2022

PASSAGGIO “TIRRENO – ADRIATICO” DI CICLISMO, STRADE “SEPTEMPEDANA” E

“CINGOLANA” CHIUSE. USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DEL COMPRENSIVO

Cambia la viabilità in occasione del passaggio nel territorio comunale della 57°

edizione della “Tirreno Adriatico”. La carovana ciclistica della gara dei due mari

venerdì prossimo (11 marzo) transiterà anche nel territorio del Comune di San

Severino Marche con la tappa Sefro – Fermo di 155 chilometri.

Il passaggio dei professionisti delle due ruote è previsto indicativamente per le ore

13,40 ma il blocco alla circolazione sarà imposto tra le ore 13 e le ore 14 in tutti i

sensi di marcia delle strade interessate dalla competizione. La viabilità tornerà

normale solo una volta che sarà transitata l’auto con il cartello di fine corsa.

I partecipanti, provenienti da Castelraimondo, percorreranno la Sp. 361

“Septempedana” fino alla rotatoria del Glorioso e svolteranno a sinistra per poi

proseguire sulla Sp. 502 “Cingolana” in direzione Cesolo e proseguire per Cingoli. Il

traffico sarà interdetto con una chiusura totale su disposizione della Questura di

Macerata. Tutti gli incroci saranno presidiati da personale della Polizia Locale,

volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, volontari della sezione

settempedana dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’ordine pubblico sarà

garantito dalla presenza di Carabinieri e delle altre forze di polizia.

Chiusura anticipata per gli gli alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”:

quelli della Secondaria usciranno alle ore 12.05 così come quelli della Primaria

“Luzio”, classi 4^A e B. Cinque minuti dopo, vale a dire alle ore 12,10, usciranno gli

alunni della Primaria “Luzio” frequentanti le classi 1^A e B, 2^A e B, 3^A e B, 5^ A

Gli alunni delle Scuole Primarie “Luzio” e del plesso di Cesolo iscritti al tempo pieno

e gli alunni delle Scuole dell’Infanzia usciranno regolarmente come negli altri giorni.