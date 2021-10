(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Cordiali saluti,

MANOVRA: BOCCIA, PRENDE PER MANO L ’ITALIA E L’ACCOMPAGNA FUORI DALLA CRISI

Parlamento potrà migliorare singole misure

“È una legge di bilancio che prende per mano l’Italia e la porta fuori dalla crisi economica causata dalla pandemia. Già quest’anno avremo una crescita del 6%, migliore delle previsioni. Oggi più che mai serve unità e coesione nel Paese. Con la manovra 2022 si riducono le tasse per 12 miliardi e nel triennio ‘22-‘24 diminuiscono le tasse sul lavoro per 24 miliardi, così come chiesto dal PD; è una manovra espansiva che andrebbe sostenuta da tutto il Parlamento. Aspettiamo i testi definitivi ma sono certo che il Parlamento potrà sicuramente migliorare ancora le singole misure”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali, in diretta a Tg2 Post.

