(AGENPARL) – dom 05 settembre 2021 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

—

GOVERNO: BOCCIA, LEGA UN GIORNO AL GOVERNO E UNO ALL ’OPPOSIZIONE. OGGI SALVINI E’ MELONIANO

“Agli sbalzi d’umore politici di Salvini siamo abituati, un giorno la Lega è partito di lotta, il giorno dopo è partito di governo. Prima o poi dovrà decidere da che parte stare. Oggi, ad esempio, è il giorno dell’opposizione e del vertice a Cernobbio con la Meloni per ‘rafforzare l’intesa’; un po’ lo capisco, FDI gli ha portato via il tema migranti, gli ha portato via i muri e i fili spinati, gli ha portato via la piazza dei no vax e no green pass e lui è costretto ad inseguire se non vuole vedersi portare via gli elettori della destra sovranista. Oggi è diventato meloniano. Un giorno, magari alla Festa dell’Unità del prossimo anno, dovremmo parlare di chi ha fortemente voluto e perché la Lega in maggioranza senza fissare paletti chiari”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando alla Festa dell’Unità di Lodi.

🔊 Listen to this