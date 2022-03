(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Cordiali saluti,

ENERGIA: BOCCIA, ACQUISTI COMUNI E TETTO AI PREZZI IN UE SVOLTA STORICA

PD lo chiede da un anno. Smentiti gli antieuropeisti

“Più volte nel 2021 e formalmente in Aula a dicembre, quando la guerra in Ucraina non c’era, il Partito Democratico aveva chiesto di portare avanti in Europa una forte battaglia comune per bloccare i prezzi del gas per almeno due anni e iniziare a fare acquisti comuni e stoccaggi comuni anche su base volontaria. Era ed è, a maggior ragione oggi dopo lo scoppio della guerra, l’unico modo per contrastare e regolare l’aumento selvaggio dei prezzi dell’energia. Una battaglia politica del PD che è diventata la battaglia del nostro Paese, così come lo era di altri Paesi come la Francia, la Grecia, la Spagna, la Romania mentre i Paesi del nord, a partire dalla Germania, erano contrari. Oggi è cambiato completamente il contesto internazionale e a Bruxelles finalmente si sta andando verso un accordo che, se chiuso, sarà di portata storica e taglia le ali agli speculatori. Poi sarà inevitabile anche la riforma del mercato elettrico. Anche stavolta, dopo la pandemia, ad un passo dal baratro l’Europa può dimostrare che se unita e coesa è capace di superare anche i problemi più drammatici, smentendo ancora così come durante la pandemia tutti gli anti europeisti e le forze politiche sovraniste”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, oggi a Parma a margine di alcune iniziative per le prossime amministrative.