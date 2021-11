(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

—

COVID: BOCCIA, SICUREZZA SANITARIA TUTELA VITA E ATTIVITA’ ECONOMICHE. A DICEMBRE NECESSARIE MASCHERINE ALL’APERTO

“La massima sicurezza sanitaria difende la vita, le reti sanitarie e protegge le stesse attività commerciali. Quest’anno abbiamo il vaccino, utilizziamolo tutti. Per il Partito democratico la vaccinazione di massa, il rispetto rigoroso del super green pass e le regole del distanziamento, a partire dall’utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi affollati, sono un impegno assoluto. I prossimi tre mesi saranno i mesi più freddi ed è fondamentale essere uniti nella difesa degli ospedali e delle reti sanitarie”. Così Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD.

