COVID: BOCCIA, SCOSSE SU GIUSTIZIA E GREEN PASS? NO, PREVARRÀ IL BUON SENSO

La destra sui vaccini smetta di soffiare sul fuoco

“Sulla riforma della giustizia ci sarà una mediazione alta come è giusto che sia. Il PD ha già proposto l’entrata in vigore graduale legando la riforma ai tempi del Recovery. Non dimentichiamo che questa riforma, così come quella della PA, sono le condizionalità principali del PNRR. Con Conte troveremo, come sempre, la mediazione giusta. Sul Green pass la questione è ancora più semplice. La destra al governo la smetta di soffiare sul fuoco dei problemi. Vogliono semplificare davvero? Si esprimano a favore della vaccinazione obbligatoria e la smettano di fiancheggiare i negazionisti. L’Italia è un grande Paese. Sul Covid ha, spesso, dettato la linea all’Europa e al mondo intero: dal lockdown in poi. Sarà così anche stavolta. Niente Green pass? Allora vaccino obbligatorio”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in un’intervista al Mattino.

