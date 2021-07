(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

COVID: BOCCIA, OBBLIGO VACCINALE PER EVITARE CAOS IN AUTUNNO

Lo Stato faccia lo Stato

“Questo è il momento in cui lo Stato deve fare lo Stato e se serve rendere obbligatoria la vaccinazione per evitare il caos in autunno per il diffondersi delle nuove varianti, lo si fa. Qui non si tratta di rovinare la vita ai dubbiosi o ai no vax, come dice Salvini, ma di tutelare la salute di un Paese intero. Oggi abbiamo dati peggiori, in termini di contagi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non è ammissibile che ora con la disponibilità dei vaccini non si riesca ad azzerare al massimo il rischio. Il Green pass obbligatorio per accedere ad alcune attività è un’opzione utile, anche se scarica tutta la responsabilità del controllo ai territori o ai singoli, l’obbligo dei vaccini risolverebbe inevitabilmente tutto, evitando così anche le future polemiche sui controlli”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile enti locali della Segreteria nazionale, in un’intervista a Radio radicale.

