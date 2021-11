(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

COVID: BOCCIA, MORTI IN RISALITA. PUNTARE A 90% VACCINATI E TERZE DOSI

No vax danneggiano sanità

“Il numero di morti in risalita, che oggi raggiunge il picco di 68 vittime giornaliere, come non accadeva da settimane, deve spingerci a intensificare ancora di più la campagna di vaccinazione. Non possiamo rallentare adesso, ma serve ogni sforzo possibile per convincere chi ha ancora dei dubbi o delle perplessità a fidarsi della scienza per proteggere se stessi e gli altri; non parlo certamente dei fanatici no vax ma di tutte quelle persone in buona fede che hanno ancora bisogno di rassicurazioni e spiegazioni. Raggiungere il 90% di popolazione vaccinata e accelerare sulle terze dosi per garantire la protezione a regime di quel 90%, deve essere l’obiettivo principale per tutte le Regioni. Solo così, nei mesi invernali, non appesantiremo le reti ospedaliere. I vaccini sono l’unico modo per scongiurare nuove chiusure e restrizioni, nelle quali i no vax rischiano di farci tornare a causa dei loro comportamenti irresponsabili danneggiando anche la sanità, con il sostegno di alcune forze politiche che ne giustificano le azioni”. Così Francesco Boccia, deputato PD ed ex Ministro per gli Affari regionali.

🔊 Listen to this