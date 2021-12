(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Cordiali saluti,

COVID: BOCCIA, GERMANIA VERSO OBBLIGO VACCINALE PER OMICRON? PD SEMPRE PER LINEA RIGORE SANITARIO

“Purtroppo la variante Omicron si sta diffondendo ad una velocità molto elevata, i medici stanno lanciando l’allarme sulle reti sanitarie, molti Paesi europei stanno optando per lockdown natalizi e misure restrittive molto rigorose. La situazione sta tornando molto seria, così come avevamo previsto. Il nostro Paese, grazie agli oltre 85% di italiani vaccinati, ha qualche settimana di vantaggio rispetto agli altri Paesi, non sprechiamola. Dobbiamo fermare le varianti e dobbiamo farlo con la vaccinazione di massa; la Germania propone l’obbligo vaccinale? Il Partito Democratico è da sempre per la linea del rigore sanitario, fosse dipeso da noi ci sarebbe già dalla scorsa estate. Basta tentennamenti sull’obbligo vaccinale, è arrivato il momento di imporlo a tutti. Serve un atto di coraggio da parte dell’Europa e delle istituzioni dei singoli Paesi per evitare nuove chiusure nel 2022 e problemi alle reti sanitarie che andranno, inevitabilmente, ancora una volta, sotto pressione”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo all’Agorà dem organizzata a Villa San Giovanni.

