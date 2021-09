(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Cordiali saluti,

COVID: BOCCIA A VOLONTARI, DOPO PANDEMIA MAI PIU’ VECCHIA SANITA’. PRIORITA’ ASSOLUTA BAMBINI, DISABILI E ANZIANI

Volontari hanno tenuto il Paese per mano

“Chi pensa che dopo il Covid-19 si debba tornare al passato con tagli di bilancio alla sanità pubblica o alla scuola, non ha capito la prima lezione di questa tragedia. Mai più ragioni di bilancio per comprimere diritti universali come salute e istruzione. Qui al Giffas ogni giorno date un esempio al Paese su cosa significa fare volontariato e occuparsi di bambini e famiglie che hanno bisogno prima di tutto dello Stato. Stato che purtroppo non sempre avete trovato. Ora basta. Fin qui avete fatto da soli, ora con Manfredi Sindaco avrete accanto un comune di Napoli più sensibile e protagonista di massicci interventi di sostegno sui servizi sociali. L’Italia della ripresa attraverso il Recovery passa per corposi investimenti sulla qualità dei servizi alla persona soprattutto per bambini, anziani e disabili”. Così Francesco Boccia, ex ministro per gli affari regionali, arrivando al Giffas Onlus di Napoli, per un incontro insieme a Gaetano Manfredi, ex ministro dell’università e candidato Sindaco, e Enza Amato capolista PD alle amministrative di ottobre.

