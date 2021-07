(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Cordiali saluti,

COMUNI: BOCCIA, SINDACI AVAMPOSTO STATO SUI TERRITORI. PROPOSTA PD PER TUTELA ATTI

“Ascoltare i sindaci è un esercizio fondamentale per chi ha responsabilità legislative e di governo. Sono il primo avamposto dello Stato sui territori. Chi non lo fa vive in un mondo avulso dalla realtà. Sono i sindaci, con le loro responsabilità quotidiane sui servizi e sulla tenuta sociale delle comunità, i principali rappresentanti dello Stato. Questa vita continua per strada e tra la risoluzione di problemi di vita reale non può trasformarsi anche in responsabilità contabili e penali a volte ritenute ‘dovute’ ma assolutamente incoerenti. Non può rispondere un sindaco, e guardo la sindaca di Crema, del malfunzionamento di una porta di emergenza. È folle ed è un dispendio di energie per lo Stato a più livelli, dal tribunale al Comune stesso. Non possono e non devono essere i sindaci a rispondere per atti per i quali non hanno responsabilità dirette. Per queste semplici ragioni e accogliendo una battaglia di Ali e della stessa Anci, il PD presenterà in Parlamento una norma che supererà definitivamente il tema delle tutele dei sindaci. Sono sicuro che ci sarà, quando arriveremo al confronto di merito, l’unanimità del Parlamento”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo all’iniziativa ALI – Autonomie Locali Italiane, “Le risorse dello Stato per i Comuni”.

