(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

—

CALABRIA: BOCCIA, PD SOSTIENE FRANZ CARUSO SINDACO COSENZA

“Il Partito Democratico a Cosenza sostiene la candidatura a sindaco di Franz Caruso del PSI e mi auguro che tutte le forze progressiste e riformiste, i movimenti civici e le associazioni di Cosenza che si ritrovano nei valori del centrosinistra possano ritrovarsi uniti per vincere contro la destra.

La proposta per una Cosenza aperta, solidale, europea fatta con forza dalla coalizione, insieme ad un profondo rinnovamento della classe dirigente, attraverso le liste elettorali, ci faranno vincere la sfida delle amministrative, garantendo a Cosenza una nuova fase storica, coerente con gli investimenti per il rilancio del Paese e della Calabria previsti nel Pnrr. Il PD ha molto apprezzato la proposta di rinnovamento radicale del Psi per Cosenza e il sostegno alla candidata Presidente in Regione Calabria, Amalia Bruni, fatta dal segretario nazionale Maraio. Il rinnovamento e la compattezza della coalizione che si sta formando costituiscono l’alternativa alla destra che ha ridotto Cosenza in queste condizioni. Ci sono temi prioritari sui quali il PD sarà inflessibile e sosterrà con forza interventi di rottura per garantire alla città un nuovo corso: dall’emergenza rifiuti alla pulizia della città, dalla gestione idrica per la gravissima condizione attuale, alla manutenzione stradale, fino ai servizi sociali, politiche giovanili, sicurezza e sanità; i cittadini di Cosenza hanno bisogno di risposte concrete da una nuova classe dirigente che il PD offrirà alla coalizione attraverso cambiamenti profondi”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.

🔊 Listen to this