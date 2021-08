(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 Cordiali saluti,

CALABRIA: BOCCIA, NOMINA SUB COMMISSARI AL PD COSENZA ZAGARESE E LOCANTO

Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico e commissario del PD di Cosenza, ha nominato due sub commissari del partito cosentino: Aldo Zagarese e Maria Locanto. “Ringrazio Aldo e Maria – dichiara Francesco Boccia – che, accettando la mia proposta, mi affiancheranno nell’organizzazione dei lavori sul territorio in vista delle elezioni regionali e delle elezioni comunali. La campagna elettorale per le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre è entrata nel vivo in questi giorni e lavoreremo con tutte le compagne e i compagni di partito della Federazione di Cosenza per raccogliere tutte le migliori energie del territorio per vincere le elezioni per la guida della Regione Calabria con Amalia Bruni e le elezioni della città di Cosenza con Franz Caruso”.

