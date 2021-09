(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Cordiali saluti,

CALABRIA: BOCCIA, IV ALLA FINESTRA? ATTENZIONE A NON SPORGERSI TROPPO

Elettori più lungimiranti dell’apparato

“Italia viva fa sapere che alle prossime elezioni regionali in Calabria resta alla finestra? Consiglierei loro di fare attenzione a non sporgersi troppo. Poi si rischia di non esserci più. Le loro divisioni tra chi è ancorato alle origini di centrosinistra e tra chi briga per andare a destra sono note. Mentre il mini apparato da queste parti briga su cosa fare, prima o poi dovranno decidere se stare a destra o a sinistra. Per fortuna i loro elettori sono più lungimiranti e sono convinto che sosterranno il progetto di Amalia Bruni”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando la Federazione PD di Cosenza.

