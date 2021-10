(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Cordiali saluti,

CALABRIA: BOCCIA, AMALIA BRUNI SARA’ LA SORPRESA DI LUNEDI’

Le offese di Spirlì e i danni di De Magistris sono stati scoperti dai calabresi.

“Mentre il non calabrese Luigi De Magistris, dopo aver distrutto Napoli, prova tutti i giorni a raggirare i calabresi, Spirlì ne offende quotidianamente il buon senso. Lunedì dovranno entrambi lasciare lo spazio alla Calabria migliore, rappresentata da centinaia di migliaia di calabresi che non vogliono più la vita in emergenza. Basta con la Calabria in emergenza, con Amalia Bruni Presidente la Calabria diventerà un’eccellenza, proprio come lo è stata Amalia nella vita e come non lo sono mai stati De Magistris e Spirlì che continua a parlare da candidato Presidente al posto di Occhiuto”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando a Crotone prima del comizio finale in sostegno di Amalia Bruni alla presidenza della Regione Calabria.

