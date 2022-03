(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Cordiali saluti,

ANDREATTA: BOCCIA, UN ESEMPIO PER GENERAZIONI. UN GIGANTE CHE AMAVA DARSI TORTO

“La differenza tra Nino Andreatta e tutti gli altri è sempre stata la capacità di mettere in discussione laicamente ogni tesi, indicando sempre nuovi orizzonti. Come ricordò una volta Tommaso Padoa Schioppa, altro titano scomparso troppo presto, durante una commemorazione in Bocconi: ‘la caratteristica più unica di Andreatta è stata la sua capacità di mettere in discussione ogni singola tesi, arrivando persino ad amare nel darsi torto’. Cosa che solo i giganti fanno. Restano, per tanti di noi, indimenticabili i confronti con il prof. Andreatta. I suoi insegnamenti e il suo esempio restano un modello per il Paese e per i giovani di oggi, come lo sono stati per i giovani di ieri”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.