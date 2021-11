(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Cordiali saluti,

ANCI: BOCCIA, SINDACI SENTINELLE SUSSIDIARIETA’ E SOLIDARIETA’

Su Pnrr più fiducia in Comuni e Regioni e meno bandi centrali

“I sindaci fanno ogni giorno un lavoro straordinario, rappresentano le sentinelle dell’articolazione statale sul territorio per l’attuazione della sussidiarietà e per garantire la solidarietà. Lo dimostra il grande lavoro fatto durante la fase più drammatica dell’emergenza sanitaria, a partire dal fondo di solidarietà alimentare fino alle attività connesse al sostegno per i più deboli che richiede, anche adesso che stiamo gradualmente uscendo dalla fase emergenziale, ancora tante attività di supporto alle fasce più deboli della popolazione. Per il Partito democratico, che lo ha fortemente voluto in Europa, il PNRR è la grande occasione per ridurre le diseguaglianze acuite anche dalla pandemia, ma il governo deve mettere i sindaci nelle condizioni di poter utilizzare al meglio quelle risorse. Sui bandi del PNRR serve meno Stato centrale e più spesa diretta per gli Enti territoriali. È necessaria un’adeguata programmazione, così come richiesto a gran voce da Anci, con innesti urgenti di personale qualificato nei Comuni, per dare loro tutto il sostegno necessario e per non disperdere nemmeno un euro delle risorse europee”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, a Parma, al termine dell’Assemblea annuale Anci chiusa dal Presidente Antonio Decaro e dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

