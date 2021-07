(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, UNITI SI VINCE E SI BATTONO LE DUE DESTRE ITALIANE

Da Napoli parte l’alleanza per il futuro tra sinistra e civismo

“Napoli è l’esempio migliore di come si possono unire tutte le energie, aggregando le forze politiche e civiche, progressiste e riformiste. Gaetano Manfredi ha unito tutti e guiderà la coalizione alla guida della città di Napoli che tornerà a splendere e ad essere la capitale del Mezzogiorno. E con lui questo è il lavoro che abbiamo fatto con tutte le candidate e i candidati di centrosinistra. Due anni fa era inimmaginabile questo campo largo, oggi qui da Napoli si vede che è realtà. Il centrosinistra è unito ovunque e fa l’alleanza con il M5S in più della metà dei capoluoghi di Provincia e in tante città con più di 15 mila abitanti. In Calabria, grazie ad Amalia Bruni che oggi è qui a Napoli, sta partendo una rivoluzione gentile che cambierà la storia della Calabria. Uniti si vince. Chi non sostiene questo impegno politico aiuta le due destre sovraniste. Una come quella leghista, al governo con ipocrisia, perché sempre antieuropea e l’altra quella di FDI all’opposizione ma poi sempre pronta a unirsi alla Lega sui territori. Queste destre si battono solo unendo l’Italia progressista e europeista”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, oggi a Napoli per le Agorà democratiche.

