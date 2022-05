(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, UNITI SI VINCE. CHI NON LO CAPISCE AIUTA LA DESTRA

“Quando progressisti e riformisti sono uniti come a Messina e l’unità è garantita da una personalità autorevole e credibile come Franco De Domenico, si vince; e a Messina cambierà la storia di una città metropolitana che vuole un forte cambiamento. Quando, invece, alcuni partiti della coalizione fanno prevalere interessi piccoli e di parte aiutano la destra. Più ci avviciniamo alle elezioni politiche, più sarà chiaro a tutti che vince l’unità dei progressisti e dei riformisti, il campo largo. Dall’altra parte c’è la peggior destra degli ultimi trent’anni. Nel 2017 il centrosinistra era diviso ovunque e perdemmo in 20 città su 25 che andarono al voto. Nel 2018 perdemmo anche a Messina perché divisi. Oggi siamo uniti e, così come è successo l’anno scorso vincendo nelle grandi città, ora con l’unità possiamo tornare alla guida delle città che vanno al voto”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Messina alla presentazione del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico, insieme alla capogruppo PD alla Camera, Debora Serracchiani, l’on. Pietro Navarra e il segretario regionale del PD della Sicilia, Anthony Barbagallo.

