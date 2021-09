(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, UNITA’ PD E CENTROSINISTRA PER VINCERE IL 4 OTTOBRE CONTRO TRE DESTRE

“Strada per strada, piazza per piazza, quartiere per quartiere; lì dove la sinistra è nata e dove vive da sempre, per unire tutto il centrosinistra e vincere le amministrative del 4 ottobre. Il Partito Democratico, con Nicola Zingaretti prima e Enrico Letta poi, ha rimosso le macerie del 2018 e se oggi possiamo vincere ovunque è per il lavoro senza sosta fatto sui territori, nei comuni, dai militanti. Chi ha diviso la sinistra ha pagato un prezzo alto. Noi la uniamo e allarghiamo a tutti coloro che credono in un’Italia giusta, solidale, equa e europeista. L’Europa che grazie all’Italia ha creduto nella riduzione delle diseguaglianze con un piano straordinario come il PNRR fortemente voluto da noi. Siamo tutti impegnati per battere le tre destre che vogliono solo gestire potere raccontando un Paese incattivito e rabbioso dopo l’emergenza. Il PD vuole ricostruirlo con la prospettiva di un mondo in cui i diritti sono rispettati e l’uguaglianza diventa valore collettivo”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando a Catanzaro alla Festa dell’Unità regionale per un dibattito sul PNRR con Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.

