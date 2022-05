(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, SFIDA SCOMMEGNA E’ LEGALITA’. COMUNE, PROVINCIA E ASL DEVONO ESSERE CASA DI VETRO

“Santa Scommegna quando sarà sindaca di Barletta potrà fare rete con gli altri sindaci dei comuni capoluogo del Partito democratico sul territorio, come Giovanna Bruno e Amedeo Bottaro. Serve far passare il modello progressista di gestione della cosa pubblica sul quale il Pd lavora sin dal negoziato del PNRR. Oltre il 60% delle risorse del Recovery vedono come soggetti attuatori gli enti territoriali e c’è bisogno di amministratori seri e capaci. Basta opacità, basta ammucchiate come quelle che si vedono a destra, basta con zone di ambiguità. Cannito ha tradito la sua storia di socialista raccogliendo il sostegno della destra. La stessa destra che nel 2020 ha votato contro il PNRR voluto e ottenuto in UE dal centrosinistra. Un PNRR che è stato negoziato per ridurre le diseguaglianze che erano state acuite dalla pandemia e che danno il senso della netta differenza tra destra e sinistra: scuola e sanità pubblica, transizione ecologica e digitale, servizi pubblici essenziali che vanno garantiti a tutti, indipendentemente da ceto e censo. Anche sul territorio il Pd garantirà per l’attuazione del PNRR una rigorosissima azione per rendere le azioni dei comuni, della Provincia e della ASL una casa di vetro. Le vicende di Trinitapoli non vanno dimenticate e la politica deve sempre arrivare prima della magistratura”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Barletta ad un’iniziativa elettorale in sostegno della candidata sindaca Santa Scommegna.

