“Il vergognoso ‘boia chi molla’ urlato dal palco di Rieti dal sindaco Antonio Cicchetti non è un caso isolato. Siamo al bivio. C’è una cultura dominante a destra che porta a una radicalizzazione dello scontro. Da un lato la destra delle chiusure, dei fili spinati, dei no all’integrazione, dei no sui diritti, del no all’Europa dall’altro le candidate e i candidati progressisti che fanno delle battaglie sui diritti, dello sviluppo sostenibile, dell’inclusione sociale, dell’ ambientalismo e dell’europeismo un punto fermo. Anche in questa campagna elettorale non c’è spazio per terze vie: o si sta di qua o di là. Rieti non è purtroppo un caso eccezionale ma semplicemente la ripetizione di un modello di destra che è venuto fuori in modo sfacciato ma che caratterizza le campagne elettorali della destra in molte città. Ci aspettiamo che i leader di centrodestra e i dirigenti locali prendano le distanze dal sindaco di Rieti Cicchetti e dal candidato sindaco Sinibaldi che resta in silenzio e non si vergogna di quel sostegno che, purtroppo, coincide anche con un’idea di società. Noi siamo profondamente alternativi e in questa campagna elettorale emergerà ogni giorno di più”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.

