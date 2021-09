(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

—

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, PD PER STRADA MENTRE LA DESTRA LITIGA SUL SALOTTO DI CALENDA

“Il Partito Democratico continua a fare campagna elettorale tra la gente, per strada, nelle piazze, parlando solo dei nostri impegni per il Paese e della visione comune sul futuro dei territori. Lasciamo alla Lega e alla destra questo dibattito surreale sul salotto di Calenda. Noi siamo, comune per comune, accanto ai nostri candidati sindaci per raccontare la nostra idea di scuola e sanità pubblica, di transizione ecologica e digitale, di diritti civili e di lavoro, in un’Europa che, messa a dura prova dal Covid-19, ha riscoperto la sua anima solidale. La destra romana è così disperata che si contende anche il salotto di Calenda, noi restiamo saldamente sui marciapiedi dei luoghi in cui siamo nati, a Frascati con Francesca, così come a Roma con la splendida campagna elettorale che sta facendo Roberto Gualtieri”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, oggi a Frascati per un’iniziativa elettorale in sostegno della candidata sindaco Francesca Sbardella.

