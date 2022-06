Com.stampa – AMMINISTRATIVE: BOCCIA, PD LAVORA PER UNITA’ COALIZIONE. PRIORITA’ 62 BALLOTTAGGI

(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, PD LAVORA PER UNITA’ COALIZIONE. PRIORITA’ 62 BALLOTTAGGI

Stop rodeo su alleanze

“Sono incomprensibili i dibattiti di queste ore su chi sceglie chi. La politica non è un rodeo tra singoli protagonisti ma costruzione di un’idea comune di società. Anche in queste ore il Partito Democratico è, come sempre, al lavoro per l’unità della coalizione progressista e riformista. Non ha alcun senso parlare di quali alleati si preferiscono come se fosse un rodeo. L’avversario è la destra di Salvini e Meloni. La prospettiva comune è una società che si batte per ridurre le diseguaglianze, aperta, che fa dei diritti, dell’europeismo e dello sviluppo sostenibile un punto fermo dell’azione politica alternativa alla destra. Chi condivide questa idea di città domenica voterà per noi. Se lavoreremo tutti nella stessa direzione e senza distinzioni, domenica sera vinceremo ancora. Oggi conta questo”. Così Francesco Boccia, Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e commissario per il congresso del PD Puglia, chiudendo l’assemblea regionale dei circoli del pd pugliese.

