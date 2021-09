(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA IN BASILICATA, LISTA UNITARIA PD, SINISTRA, M5S MODELLO PER 2023

Alle amministrative o con noi o con la destra di Meloni-Salvini

“A Rionero state sperimentando la lista unitaria del Partito Democratico, della sinistra e del M5S, in sostegno di un giovane candidato, Mario Di Nitto; è la bellezza della nuova politica di centrosinistra sul territorio, tutta incentrata su un’idea che ha nell’equità e nella giustizia sociale il punto fermo. Rionero, tra i comuni sotto i 15 mila abitanti, può essere un modello per le politiche 2023. Lavoriamo per unire e voi siete davanti a tutti. La destra di Lega e FDI rappresentano la scelta opposta. Sono anti europeisti, non volevano il Recovery e non ci credevano, sono sempre stati contro l’emergenza sanitaria, sono contro l’integrazione in un mondo aperto che necessita di solidarietà e integrazione. Non c’è una terza via. O si sta di qua o si sta di là. E dopo i ballottaggi saranno tutti di qua. Ci crediamo profondamente e subito dopo costruiremo il fronte unitario per le politiche del 2023, così come avete fatto voi”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Rionero in Vulture ad un’iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Mario Di Nitto, con la segretaria provinciale del PD, Maura Locantore, e il deputato dem, Vito De Filippo.

