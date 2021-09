(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 STYLE PICCOLI ASPETTA LA GENERAZIONE OCEANO

ALL’OCEAN&CLIMATE VILLAGE IN TRIENNALE MILANO DAL 1° AL 3 OTTOBRE

Curata dal family magazine di Corriere della Sera una delle 8 zone tematiche della mostra interattiva ed educativa dedicata ad Oceano e clima

Milano, 29 settembre 2021 – Da venerdì 1° a domenica 3 ottobre, in Triennale Milano, STYLE PICCOLI, il family magazine di Corriere della Sera diretto da Chiara Bidoli, invita le famiglie e i giovani lettori della Generazione Oceano alla mostra Ocean&Climate Village, realizzata da IOC-UNESCO nell’ambito del Decennio del Mare.

L’esposizione, ospitata all’interno dell’agenda di #All4Climate-Italy 2021, il programma lanciato dal Ministero della Transizione Ecologica, si snoda attraverso 8 aree tematiche pensate per approfondire tutte le questioni legate al clima e all’oceano, grazie a un percorso arricchito da infografiche, pannelli interattivi e laboratori illustrati.

L’area allestita da Style Piccoli, media partner dell’evento, è stata illustrata da Maia Lihuen Seri, e ospita il servizio fotografico di Toni Thorimbert “Giù le mani dal nostro mare”, accanto ad un pannello con le domande rivolte dai bambini a Salvatore Aricò, Capo della Sezione di Scienze del Mare della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO. Nella zona sarà allestita anche una piccola postazione “interviste”, dove i più piccoli potranno commentare la mostra ed esprimere le proprie idee di sostenibilità, e un “Free Wall” dove disegnare e lasciare i propri messaggi dedicati alla salvaguardia del nostro grande cuore blu. I contenuti realizzati dalla “Generazione Oceano” saranno condivisi sulla pagina IG di Style_Piccoli. Nel corso della “Merenda blu”, inoltre, si terrà uno spettacolo di burattini “Posidonia oceanica: alga o pianta? I pupazzi intervistano l’ecologa marina”, realizzato in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca e il teatro delle Chimere.Oltre al percorso espositivo in Triennale Milano, il mare arriverà in città anche grazie al Sound Safari di AreaOdeon, il progetto che permette di ascoltare i suoni del mare e delle sue creature 24 ore su 24. Scansionando il QR Code dei totem posizionati nei dintorni di Piazza Castello, City Life, Darsena, Bosco Verticale e nei giardini di Triennale, chiunque potrà concedersi un emozionante viaggio negli abissi alla scoperta del misterioso linguaggio dei cetacei.

Il programma completo della mostra è consultabile sul sito del Decennio del Mare. Il pubblico deve prenotare le visite o il posto a talk e dibattiti tramite Eventbrite.

