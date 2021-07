(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 IO DONNA CELEBRA LO SPORT COME STILE DI VITA: SPECIALE DONNE E SPORT

Il femminile di Corriere della Sera in edicola sabato 17 luglio con un numero da conservareSul sito e gli account social news, stories, interviste e approfondimenti per chi tifa e per chi pratica

Milano, 15 luglio 2021 – iO Donna, il settimanale femminile di Corriere della Sera diretto da Danda Santini, con il numero in edicola sabato 17 luglio, anticipa l’apertura dell’Olimpiade di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto, con un numero interamente dedicato allo sport declinato al femminile. Un numero Speciale, distribuito in edizione straordinaria e sviluppato su tutte le piattaforme della testata, dal sito agli account social. L’edizione digitale, inoltre, verrà inviata a una mailing list di atlete e sportive.

L’Italia sarà a Tokyo con la delegazione più rosa di sempre e iO Donna, sempre attenta ad intercettare i cambiamenti della società italiana, soprattutto per quanto riguarda l’universo femminile, ha deciso di celebrare lo sport come vero e proprio stile di vita, raccontando le atlete olimpiche che ispirano le lettrici sportive a incarnare nel quotidiano i valori di lealtà, impegno e miglioramento di sé.

“Oggi le donne ritrovano nelle atlete dei modelli che sono un’esplosione di femminilità, forza, carattere ed energia.” – spiega la direttrice Danda Santini – “Le Olimpiadi sono un grande evento globale, capace di coinvolgere il mondo intero e le nostre lettrici sono donne attive e consapevoli che si accostano allo sport sia da spettatrici che da protagoniste. Guardano e ammirano lo sport in televisione, ma lo praticano anche in prima persona, alla ricerca di relax e benessere, salute ed equilibrio interiore.”

Nel numero anche una ricerca di Dazn svela la discriminazione social ai danni degli account delle sportive che vengono bersagliati in modo più aggressivo in caso di sconfitte, imprevisti, infortuni, rinunce, rispetto a quelli dei colleghi uomini; una rassegna sulle grandi campionesse italiane che grazie allo sport hanno contribuito all’emancipazione femminile, con il commento della storica Eva Cantarella e la presentazione della squadra Paralimpica azzurra che, a fine agosto, a Tokyo schiererà più atlete che atleti.

E ancora l’outfit giusto per le diverse attività; i prodotti per proteggere la pelle mentre si pratica sport all’aria aperta; i consigli alimentari legati a una dieta sana e alla scelta del giusto integratore e le mete più adatte a tenersi in forma durante le vacanze.

Molteplici poi le iniziative sul sito iodonna.it e sulle pagine social che ospiteranno approfondimenti e news, stories di donne protagoniste della storia olimpica, interviste e testimonianze.

“Il numero speciale di iO Donna per celebrare le Olimpiadi, lo Sport e la vita all’aria aperta, ha riscosso un grandissimo successo sul mercato pubblicitario.” – commenta Uberto Fornara, Amministratore Delegato di CairoRCS Media -. “Il fascicolo registra più di 90 pagine di aziende che hanno deciso di partecipare a questo progetto straordinario, realizzando in molti casi una creatività ad hoc sul tema olimpico. Un traguardo importante, raggiunto non solo con i brand della Moda e del Beauty, grandi protagonisti su questo numero, ma anche con marchi di settori merceologici diversi. Tra questi, è da sottolineare la presenza del CONI e di sei Federazioni Olimpiche.”

Il numero di iO Donna, in edicola sabato 17 luglio, sarà sostenuto da una campagna multimediale, realizzata da Hi! Comunicazione, pianificata su tutti i mezzi RCS e attraverso newsletter collegate alla testata.

🔊 Listen to this