CHE SI RINNOVA E DIVENTA IL FAMILY MAGAZINE DI CORRIERE DELLA SERA

Il 30 giugno a Pitti Immagine Bimbo,

martedì 6 luglio in edicola e nella digital edition di Corriere della Sera

Milano, 28 giugno 2021 – Debutta il 30 giugno a Pitti Immagine Bimbo e il 6 luglio in edicola il nuovo STYLE PICCOLI, che rinnova contenuti e grafica per raccontare le famiglie di oggi da un nuovo punto di vista: quello di una nuova generazione che vuole costruire un mondo migliore.

Si ampliano i contenuti, dalla moda, da sempre cuore di Style Piccoli, alle nuove rubriche di lifestyle e tempo libero. Tanti suggerimenti, curiosità e tendenze, con il meglio da vivere con i propri figli, ma anche con riflessioni che con sguardo critico e originale daranno vita, uscita dopo uscita, al “Manifesto” di ciò che vorremmo per le generazioni future.

Si parte con il numero dedicato al mare e alla sostenibilità, che in cover story presenta il servizio “denuncia” con i ritratti firmati dal celebre fotografo Toni Thorimbert.

Un volume che sostiene il progetto ONU del “Decennio del mare per lo sviluppo sostenibile”, di cui la testata è media partner, e la “Generazione Oceano”: i giovani attivi e consapevoli dell’importanza che le risorse dell’Oceano rivestono per il nostro pianeta, protagonisti nel magazine RCS anche attraverso l’omonima rubrica fissa con le interviste ai bambini/e impegnati in questa importante battaglia.

A dare voce ai paladini del “blu”, poi, le riflessioni dello scrittore e autore Federico Taddia, nel portfolio con le splendide immagini premiate dalla United Nations World Oceans Day Photo Competition nell’edizione 2021, curata da Ellen Cuylaerts, e le risposte alle domande dei bambini di Salvatore Aricò, capo della Sezione di Scienze del Mare della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO.

E tante testimonianze: dalla celebre attrice Amanda Seyfried, che racconta la sua vita da mamma, al recordman mondiale di apnea, Umberto Pelizzari, dalla storia di Anna Polettini, baby campionessa di windsurf, fino a “Prospettive” di Barbara Stefanelli, vice direttrice vicaria di Corriere della Sera, che chiuderà sempre i numeri del bimestrale RCS.

