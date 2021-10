(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 GRANDE SUCCESSO PER LA DUE GIORNI LIVE DI “BIMBINFIERA A CASA”

OLTRE 28 MILA PARTECIPANTI – IN CRESCITA DEL +40% RISPETTO ALLA PRIMA EDIZIONE DI MARZO –

PER L’EVENTO DEDICATO ALLE FAMIGLIE ORGANIZZATO DA SFERA, LA DIVISIONE INFANZIA DI RCS

APPUNTAMENTO FINO AL 31 OTTOBRE SU FACEBOOK: PER SCOPRIRE O RIVEDERE

I CONTENUTI, PARTECIPARE AL CONCORSO E ACCEDERE A PROMOZIONI ESCLUSIVE

Milano, 25 ottobre 2021 – Importante avvio per “Bimbinfiera a casa”, l’innovativa edizione digitale su gravidanza, bebè e famiglie di SFERA, la divisione infanzia di RCS, che nelle sole giornate live di sabato 23 e domenica 24 ottobre ha registrato oltre 28 mila partecipanti da tutta Italia, in crescita del 40% rispetto all’edizione di lancio dello scorso marzo.

“Bimbinfiera a casa” conferma dunque il sempre crescente apprezzamento dei neo e futuri genitori verso la completezza e l’autorevolezza dell’originale format online della manifestazione, che prosegue ora nel Gruppo “Bimbinfiera a casa” di Facebook, dove fino al 31 ottobre sarà possibile scoprire, o rivedere, tutti i contenuti e gli interventi della due giorni live, partecipare al ricco concorso a premi* e accedere a promozioni esclusive.

Moderati da Chiara Bidoli, direttore delle testate infanzia di RCS, oltre 20 appuntamenti tra webinar, workshop e interviste, promozioni e video tutorial con gli interventi e i consigli di medici, professionisti ed esperti del settore sulle più importanti tematiche legate all’universo dei bambini.

Tra i tanti temi trattati: approfondimenti e sessioni dedicati a salute e benessere con gli utilissimi consigli sul percorso dal parto e al rientro a casa, sessioni di yoga in gravidanza e di ginnastica post parto, con MammaFit; la cura e il benessere dei più piccoli, ma anche dei loro genitori, su tematiche fondamentali come alimentazione, sonno, igiene orale, con approfondimenti sui benefici dei massaggi ai più piccoli o su come prendersi cura della loro pelle, i consigli degli specialisti sul succhietto corretto per il loro palato, sulle prime calzature per il bebè per accompagnarli dal gattonamento ai primi passi, o quelli tecnico-pratici per orientarsi al meglio nell’acquisto del sistema modulare, dal passeggino al seggiolino dell’auto.

Non mancano i consigli della celebre educatrice Francesca Valla, per gestire al meglio i capricci dei bimbi (tema scelto direttamente dalla community delle mamme attraverso un sondaggio), tutorial e incontri dedicati al gioco, tappa fondamentale per la crescita, e le anteprime con le novità e i trend per il prossimo natale, i principi della sostenibilità, da insegnare ai piccoli per formare la nuova “Generazione oceano”, con la partecipazione di Francesca Santoro, Specialista del Programma della Commissione Oceanografica dell’UNESCO.

