(AGENPARL) – ven 25 febbraio 2022 UNA SPILLA PER ZAKI CON CORRIERE DI BOLOGNA

Domenica 27 febbraio verranno distribuite 7000 spille in omaggio perché non cali il silenzio sulla vicenda dello studente egiziano

Milano, 25 febbraio 2022 – Corriere di Bologna, edizione locale di Corriere della Sera, domenica 27 febbraio distribuirà nel capoluogo emiliano 7000 spille in omaggio, dedicate a Patrick Zaki, lo studente egiziano iscritto a un Master all’Università di Bologna che ha trascorso ben 669 giorni in carcere nel suo Paese ed è tutt’ora sotto processo.

La spilla, in distribuzione gratuita insieme a Corriere di Bologna, riproduce il disegno donato da Gianluca Costantini, artista e attivista, che lo ha realizzato per l’edizione locale di Corriere della Sera nel giorno della scarcerazione dello studente, lo scorso 8 dicembre. In quell’immagine lo studente, arrestato il 7 febbraio 2020, è ritratto su una panchina a pochi passi dal Nettuno ed è proprio da quella suggestione che è nata l’idea di suggerire al Comune l’installazione di “Una panchina per Zaki”.

La panchina verde, con accanto la sagoma dello studente, è stata inaugurata lo scorso 4 febbraio dal sindaco di Bologna Matteo Lepore e da Rita Monticelli, delegata del Comune sul tema dei diritti umani e professoressa di Patrick Zaki. Posta all’interno del cortile del Comune, è un’installazione temporanea, un modo semplice ed immediato per simboleggiare l’attesa di riabbracciare fisicamente Patrick.