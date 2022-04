(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 CORRIERE DELLA SERA PRESENTA QUATTRO NUOVI LIBRI DEDICATI AL DIALETTO MILANESE

Da mercoledì 4 maggio in edicola con ViviMilano

gli inediti volumi da collezione della collana “Il dialetto ieri e oggi”

Milano, 27 aprile 2022 – Dopo il grande successo dei tre libri lanciati lo scorso anno, Corriere della Sera rinnova e amplia l’appuntamento tra i lettori e il dialetto milanese con quattro inediti volumi da collezione della collana Il dialetto ieri e oggi, che saranno disponibili in edicola gratis con ViviMilano per quattro mercoledì consecutivi a partire dal 4 maggio nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese e Lodi.

Barlafus e Balabiott, L’è minga auf, El rattin in Galleria e Risott e resumada i nuovi titoli curati da Giangiacomo Schiavi, editorialista di Corriere della Sera, curatore della rubrica delle lettere di Corriere Milano e autore dell’introduzione al primo volume dedicato alle statue di Milano. Statue “parlanti” di personaggi che hanno segnato la storia della città e dei suoi abitanti, come Leonardo on liter in quater, San Francesco cinq e tri vott, Napoleone balabiott.

Nelle 64 pagine di ciascun volume, inoltre, gli interventi sul valore identitario, da preservare, del dialetto milanese: Alessandro Gerli, presidente della Famiglia Meneghina; Pino Landonio, autore di “le statue di Milano”; Vivian Lamarque, scrittrice; Franco Manzoni, poeta milanesologo; Arnaldo Mosca Mondadori, scrittore; Elisabetta Rosaspina, giornalista; Fulvio Scaparro, pedagogista; Gianfranco Scotti, storico della lingua milanese. E per non perdersi nemmeno la più piccola sfumatura, in chiusura di ciascun libro l’utilissimo dizionario milanese-italiano da consultare per custodire una tradizione che Porta, Tessa, Loi, Svampa, Bertolazzi e tanti altri hanno nobilitato.

L’iniziativa è sostenuta da una campagna realizzata da Hi! Comunicazione pianificata sui mezzi RCS e con spot su Telenova e nel circuito Telesia nelle principali stazioni metropolitane di Milano.

