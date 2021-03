COM. ST. CAMPBUS 2021 DI CORRIERE DELLA SERA

(AGENPARL) – mar 16 marzo 2021 CAMPBUS RIPARTE E SI FA IN TRE

CAMPBUS ON TOUR, CAMPBUS@SCHOOL E CAMPBUS QUOTIDIANO

Seconda edizione per l’innovativo progetto educational di Corriere della Sera

In collaborazione con Lenovo e Vodafone, Intel e MR Digital

e con il patrocinio del Comune di Milano

Presentazione mercoledì 17 marzo su corriere.it

“CAMPBUS – IO MI GIOCO IL PIANETA”

Incontro digitale sul ruolo delle tecnologie nella didattica in tema di sostenibilità ambientale

Tra gli ospiti: Megumi Seki, segretaria esecutiva dell’Ozone Secretariat dell’ONU

#CAMPBUSCORRIERE

Milano, 16 marzo 2021 – Mercoledì 17 marzo, in occasione della Digital Week di Milano, Corriere della Sera presenta la seconda edizione di CAMPBUS, l’innovativo progetto educational rivolto agli istituti superiori che quest’anno si fa in tre con: CampBus on tour, Campbus@school e CampBus Quotidiano.

In diretta streaming su campbus.corriere.it, su corriere.it e sulla pagine Facebook di Corriere Tecnologia e Instagram di Campbus Corriere, mercoledì 17 marzo a partire dalle ore 11, una mattinata condotta da Federico Cella, responsabile di Corriere Tecnologia, per approfondire il ruolo delle tecnologie nella didattica, anche in tema di sostenibilità ambientale, e raccontare la seconda edizione di CampBus che, con il patrocinio del Comune di Milano, prenderà il via a partire da settembre 2021.

“Io mi gioco il Pianeta” è il titolo dell’appuntamento a cui interverrà Megumi Seki, segretaria esecutiva dell’Ozone Secretariat dell’ONU e ideatrice del videogioco e della serie animata, Reset Earth, alla quale gli studenti di CampBus, collegati da casa in questo periodo di DaD, potranno rivolgere le loro domande. Tra i partecipanti inoltre Laura Galimberti, Assessora all’Educazione, Istruzione e Politiche giovanili, e Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici del Comune di Milano, che sostengono il progetto fin dalla sua nascita.

Tecnologia e sostenibilità saranno al centro anche degli interventi delle aziende partner di CampBus 2021: Lenovo, con il progetto RiavviaMi, in collaborazione con il Comune di Milano ed Energie Sociali Jesurum, raccoglie e ricondiziona PC e smartphone usati per darli in dotazione a scuole e famiglie bisognose. Vodafone Italia, la cui rete è già alimentata al 100% da fonti rinnovabili e ha anticipato al 2025 gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra. Intel, che punta a realizzare un’informatica a emissioni zero con i suoi obiettivi di sostenibilità per il 2030. MR Digital illustrerà invece le caratteristiche di BricksLab, la piattaforma per la didattica digitale che sarà in dotazione agli studenti di CampBus 2021.

L’esclusiva aula itinerante ripartirà dunque con un progetto ancora più ambizioso, articolato in tre attività parallele: CampBus on tour, Campbus@school e CampBus Quotidiano.

CampBus on tour: è la novità 2021, che vedrà il bus tecnologico di Corriere della Sera in azione non solo a Milano, città teatro della prima edizione, ma anche a Firenze e Napoli, per una settimana di attività sulle tecnologie emergenti, con lezioni e sessioni su design thinking, nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, connessione 5G, realtà miste, cloud computing, videogiochi: strumenti interattivi ormai indispensabili per le nuove generazioni.

CampBus@school: è il progetto pilota, ispirato al quadro delle competenze europee DIGCOMP, LIFECOMP ed ENTRECOMP, che coinvolgerà gli studenti del liceo classico Parini di Milano, già a bordo di CampBus nella scorsa edizione. L’obiettivo è un percorso pluriennale con gli studenti per l’acquisizione di saperi trasversali, utilizzabili nei successivi percorsi di studio o professionali.

CampBus Quotidiano: l’apprezzatissima attività di rassegna stampa dedicata alla lettura guidata del quotidiano cartaceo e digitale, si rinnova: il format quest’anno vedrà coinvolte le grandi firme del Corriere della Sera e sarà reso disponibile per le altre scuole italiane in streaming su corriere.it.

Particolarmente apprezzato da insegnanti e studenti, CampBus nella prima edizione del 2020, pur nelle difficoltà imposte alla scuola dall’inizio della pandemia, ha coinvolto in presenza oltre 1.300 studenti di 67 classi milanesi. Seguitissimo anche online, CampBus ha registrato un milione di video views durante le dirette e 600 mila views su Instagram.

