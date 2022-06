Com. Eccellenze locali alla ribalta nazionale: l’esempio degli imprenditori di Caltagirone premiati, per il quarto anno consecutivo, per il loro olio di semi di canapa.Il plauso del sindaco Fabio Roccuzzo

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Eccellenze locali alla ribalta nazionale: l’esempio degli imprenditori

di Caltagirone premiati, per il quarto anno consecutivo, per il loro olio

di semi di canapa. Il plauso del sindaco Fabio Roccuzzo

Da Caltagirone giunge la conferma delle grandi potenzialità dell’agricoltura nostrana di

qualità. Una significativa realtà del territorio ha, infatti, conquistato, per il quarto anno consecutivo,

un significativo riconoscimento. Si tratta del Molino Crisafulli, la società cooperativa che,

presieduta da Giuseppe Sammartino, agronomo 38enne, formata pure dal fratello Francesco,

ingegnere di 42, e portata avanti sulle orme del padre, Gaetano, ha conquistato il secondo posto,

dopo il primo posto consecutivo dei tre anni precedenti, al premio nazionale “Miglior olio di semi

di canapa” svoltosi a Frattamaggiore (Napoli).

I tre sono stati ricevuti stamani, in municipio, dal sindaco Fabio Roccuzzo. “Sono onorato di

incontrare la famiglia Sammartino – ha dichiarato il primo cittadino -, che ancora una volta si è

connotata, grazie a un percorso imprenditoriale intrapreso con intelligenza e spirito di sacrificio,

come un’eccellenza nel panorama nazionale, capace di dare lustro a Caltagirone e all’agricoltura di

qualità del territorio”.

Soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento ricevuto, “che costituisce un ulteriore stimolo

a proseguire su questa strada”, è stata espressa dai tre imprenditori. “Alla nostra consueta attività –

hanno spiegato – abbiamo di recente aggiunto un nuovo laboratorio con certificazione biologica, nel

segno della sperimentazione e della continua ricerca di una sempre maggiore qualità”.

La decisione della famiglia Sammartino di dedicarsi a questa attività – il Molino Crisafulli

produce con la canapa olio, farina, pasta e birra – è nata da un’idea di Francesco, per 12 anni

ingegnere civile a Milano: La prima semina e la prima raccolta risalgono al 2016. Da allora è stata

una rapida crescita e oggi la cooperativa, partita con un ettaro, ne coltiva una decina nelle contrade

Tempio e Selvaggio.

Caltagirone, 10 giugno 2022

