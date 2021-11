(AGENPARL) – Roma, 04 novembre 2021 – Alla vigilia del golpe, si vociferava ampiamente che i due stati arabi avrebbero preferito un governo militare flessibile in Sudan rispetto a uno civile imprevedibile, che avrebbe potuto portare a proteste.

In una dichiarazione congiunta del Quad per il Sudan, Stati Uniti, Regno Unito, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno condannato il colpo di stato in Sudan del 25 ottobre , chiedendo l’immediato ritorno al governo civile e chiedendo il rilascio di tutti i prigionieri catturati durante l’acquisizione.

“Chiediamo il pieno e immediato ripristino del suo governo e delle sue istituzioni di transizione a guida civile” , si legge nella nota rilasciata rilasciata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Joint statement by the QUAD for Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the United States of America, and the United Kingdom, on the developments in Sudan – United States Department of State https://t.co/Ufas3tf2na — Agenparl (@Agenparl) November 4, 2021

«Il Regno dell’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito affermano la posizione dei loro paesi nei confronti del popolo sudanese e sottolineano l’importanza di sostenere le loro aspirazioni per una nazione democratica e pacifica. Le proteste del 30 ottobre hanno dimostrato la profondità dell’impegno del popolo sudanese a far progredire la transizione del proprio paese e noi rimaniamo impegnati ad aiutarli a raggiungere queste aspirazioni».

«Appoggiamo la grave preoccupazione della comunità internazionale per la situazione in Sudan. Chiediamo il ripristino completo e immediato del suo governo e delle sue istituzioni di transizione a guida civile. Invitiamo tutte le parti a impegnarsi per la cooperazione e l’unità nel raggiungimento di questo obiettivo fondamentale. In tale ottica incoraggiamo il rilascio di tutti i detenuti in relazione ai recenti eventi e la revoca dello stato di emergenza. La violenza non ha posto nel nuovo Sudan, su questo punto incoraggiamo un dialogo efficace tra tutte le parti e esortiamo tutti a garantire che la pace e la sicurezza per il popolo sudanese siano una priorità assoluta».

«Anche il Regno dell’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito sottolineano l’importanza dell’impegno nei confronti del Documento costituzionale e dell’Accordo di pace di Juba come base per un ulteriore dialogo su come ripristinare e sostenere un autentico -partenariato militare per il resto del periodo di transizione, in attesa delle elezioni. Ciò contribuirà a garantire che il Sudan raggiunga la stabilità politica e la ripresa economica in modo da poter continuare il periodo di transizione con il sostegno degli amici del Sudan e dei partner internazionali».

“La violenza non ha posto nel nuovo Sudan”, continua la dichiarazione. “Su questo punto, incoraggiamo un dialogo efficace tra tutte le parti e esortiamo tutti a garantire che la pace e la sicurezza per il popolo sudanese siano una priorità assoluta”.

L’allontanamento dalla precedente posizione delle due monarchie arabe – che si limitava a chiedere stabilità nel paese, senza condannare esplicitamente l’acquisizione del potere da parte dell’esercito – è significativa, poiché entrambe hanno legami di lunga data con l’esercito sudanese. Durante il governo trentennale di Omar al-Bashir, il dittatore sudanese che è stato rovesciato dai militari dopo mesi di proteste civili all’inizio del 2019, il Sudan ha partecipato alla guerra della coalizione guidata dai sauditi in Yemen ed è stato ampiamente riconosciuto per aver contribuito a trasformare il marea in battaglie significative lì. Il Paese ha continuato a partecipare dopo la cacciata di al-Bashir, rafforzando le relazioni con Riyadh e Abu Dhabi nei primi mesi del governo di transizione.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condannato esplicitamente il colpo di stato il giorno in cui è avvenuto. Poco dopo, Washington ha congelato un pacchetto di aiuti da 700 milioni di dollari a Khartoum, condizionando il suo rilascio al ripristino del governo civile in Sudan. Anche altri paesi, come la Germania, hanno sospeso gli aiuti, così come la Banca mondiale. Allo stesso tempo, l’Unione africana ha sospeso il Sudan fino a quando Abdalla Hamdok, un ex funzionario delle Nazioni Unite che è stato primo ministro del paese dal 2019 fino al golpe, è stato riportato al potere.

Abdel Fattah al-Burhan, il generale sudanese che ha guidato il golpe, ha difeso le sue azioni durante il golpe affermando che era necessario preservare la stabilità del paese, nonostante il fatto che centinaia di persone siano state uccise o ferite nelle proteste contro di lui.

Burhan ha indicato che intende nominare un governo tecnocratico e ha suggerito che Hamdok lo guidi ancora una volta. Hamdok, tuttavia, ha rifiutato di collaborare con Burhan fino a quando “tutte le […] istituzioni costituzionali [non saranno] ripristinate [al loro status] prima del 25 ottobre”, secondo una dichiarazione di una pagina Facebook collegata ad Hamdok.