COLONNESE EDITORE

Le novità di Settembre

Da Settembre in tutte le librerie

Le apparenze, romanzo di esordio di Alessandra Bacarelli, (pagg. 110, euro 12,00) nella collana di narrativa Contemporanea. Un libro che raccoglie la voce e le storie di una generazione veloce, abituata a condividere la vita sui social. Le serate, i viaggi, le avventure. Apparenze e verità. Ombre che pesano sul cuore, anche solo a vent’anni. E luci che si aprono una via. Perché la vita è sempre più forte.

(in libreria dal 9 Settembre 2021)

Bibbi – la protagonista del romanzo – ha ventitré anni e lavora in una galleria d’arte del centro. È figlia di una Napoli borghese e di un certo benessere, di una generazione opaca, apparentemente persa tra aperitivi e shottini. Per ingannare il tempo che passa e allontanare le responsabilità. E forse anche per stordire il cuore. Una generazione abituata a parlare attraverso le foto o le storie Instagram, ma che sembra non avere voce né storie. Ma una voce Bibbi ce l’ha, e come. E anche una storia da raccontare, fatta di lavoro e di serate, di amiche e di ragazzi, di viaggi e di pensieri, di sogni e di angoli bui. E ovviamente d’amore. Come tutti, come sempre.

Alessandra Bacarelli è nata a Napoli nel 1993, vivendo in pieno, da adolescente e poi da giovane donna, i cambiamenti cruciali degli ultimi vent’anni. È stata studentessa, lavoratrice, amica, amante, figlia e anche mamma. Le apparenze è il suo primo romanzo.

Dialoghi col vulcano – Storie di corsa e altri amoridi Ersilia Saffiotti, (pagg. 90, euro 12,00) una raffinata edizione arricchita dalle illustrazioni originali dell’artista e grafico Gaetano Gravina.

In un flusso di emozioni che pescano nella malinconia come nel sorriso, nella dimensione onirica ma pure nella realtà più asciutta e tagliente, Ersilia Saffiotti riavvolge le sue storie di donna alla ricerca di sé, del proprio angelo custode, scugnizzo come lei, e della sua napoletanità impastata di carne e di levità. La vita irrompe attraverso Mariam, “riconosciuta” in un continente difficile e lontano, o Enza, ultima tra gli ultimi nella resistenza scomposta agli attacchi della vita; o semplicemente attraverso gli occhi di uno sconosciuto, incrociati in un bar dopo una corsa. Su ogni cosa e su ogni sentire, c’è la voce del Vesuvio: come una radice, come un amico generoso che capisce anche quando non gli arrivano parole e spiegazioni, come un’idea che si coltiva segretamente per non sentirsi soli.

(in libreria dal 23 Settembre 2021)

Ersilia Saffiotti è nata e vive a Napoli, città che ama follemente, dalla quale di tanto in tanto pensa di scappare, ma dove alla fine resta sempre. È avvocata, runner, moglie e madre. Insegna, come volontaria, educazione civica e diritto presso la Casa Circondariale “G. Salvia” di Poggioreale e si sta specializzando in Criminologia all’Università “Federico Il”.

La lotta delle parole, una raccolta di poesie di Alfredo Troise (pagg. 102, euro 8,00) nella storica e raffinata collana tascabile Lo Specchio di Silvia.

Quella di Alfredo Troise è una poesia emozionale, fuori da ogni schema precostituito di metrica e di rima. Come la sua arte, nasce da un’istanza insopprimibile di espressione, libera da ogni pregiudizio. Tra le fredde strutture (e sovrastrutture sociali) metropolitane e la lingua della grande “città madre”, Troise ricuce le ferite un’infanzia di privazioni, cercando di incantare i suoi demoni, il più forte dei quali si chiama Tourette. Come un’insaziabile spugna dionisiaca, si nutre di ogni stimolo che possa vivificare la sua arte e la sua parola. Fissando nei suoi versi percezioni di verità e di coscienza che si svelano attraverso delicate luminescenze o violenti lampi, che squarciano l’oscurità con una messa a fuoco istantanea.

(in libreria dal 23 Settembre 2021)

Alfredo Troise è nato a Napoli nel 1973. Pittore e scultore, vive tra i suoi laboratori di Arzano e Valogno. La sua vitalità artistica, da sempre mediata dalla sindrome di Tourette, è anticonformista e rivoluzionaria, lontana da schemi accademici e mode folkloristiche. Spudorato e dissacrante (è sua la copertina del Gallo di Renato Caccioppoli di Jean-Noël Schifano) è impegnato in iniziative e progetti sociali, da laboratori di pittura e di scenografia, alla rete internazionale di riabilitazione “Cur’Arti”.

