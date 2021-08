(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 COLDIRETTI VITERBO PUNTA ALLA DISTINTIVITA’ CON IL DEBUTTO DELLA MORTADELLA ALLE NOCCIOLE DELLA TUSCIA

Arriva la mortadella alle nocciole della Tuscia. “Un prodotto che valorizza le eccellenze del nostro territorio, esaltando le peculiarità viterbesi. Una novità assoluta a livello nazionale, che apre anche a scenari internazionali”, commenta il presidente di Coldiretti Viterbo, Mauro Pacifici, che si è complimentato con gli ideatori di questa innovazione gourmet, presentata in anteprima ad “Identità Golose Milano”, un hub internazionale della gastronomia.

E’ qui che lo chef, stella Michelin nel suo ristorante che si trova nel centro storico di Viterbo, Danilo Ciavattini, ha fatto conoscere la sua sperimentazione, nata dall’intesa tra lui e l’ azienda agricola di Campagna Amica Viterbo, Fratelli Stefanoni, specializzata in carni.

“Il nostro è un territorio ricco di storia e di sapori – prosegue Pacifici – abbiamo il compito di promuovere iniziative che nascono dalla strategia e dall’intuito delle aziende viterbesi”.

L’ azienda agricola Stefanoni, fortemente legata alla tradizione locale, al rispetto di una filiera corta ed italiana, è cresciuta nella realtà Coldiretti.

“Una novità per la realtà viterbese – commentano Piero e Mauro Stefanoni – che utilizza prodotti naturali, rispetta gli standard di qualità superiore e senza l’uso di additivi. Questo ci consente di mantenere il colore del salume, senza accentuare quell’artefatto colore rosa. Lasciando intatte le sue caratteristiche. L’idea è nata dallo chef Ciavattini, che ha subito legato le qualità del nostro prodotto alla nocciola gentile romana, portando questa sperimentazione a tavola, durante le “Identità Golose Milano”, che ha segnato il debutto della mortadella con le nocciole della Tuscia”.

Mortadella che sarà messa in vendita prima a Viterbo, dopo la sua presentazione che sarà un successo annunciato. Un prodotto a chilometro zero, in una filiera controllata e Italiana.

“E’ fondamentale il connubio tra innovazione e territorio – conclude Pacifici – per far crescere le nostre realtà e difendere la distintività che ci caratterizza. E’ in quest’ottica che stiamo lavorando ad un ambizioso progetto, che prevede la creazione di un distretto sostenibile della nocciola. Ad essere coinvolte saranno anche le cooperative del territorio, le realtà associazionistiche e tutti i partner che stanno dando la loro disponibilità. Stiamo preparando un percorso di riconoscimento, che ci consentirà di rilanciare un prodotto di eccellenza della nostra terra, con ricadute in ambito economico, ambientale e sociale”.

