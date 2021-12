(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 +++I giornalisti interessati possono partecipare all’evento.

All’ingresso è richiesto il Green pass.+++

Grazie e buon lavoro.

Cordiali saluti,

Morena Izzo

L’appuntamento venerdì 10 dicembre alle ore 16 presso l’Auditorim

dell’Università degli Studi della Tuscia

COLDIRETTI, “L’ANNO CHE VERRA’”: UN FOCUS SUL FUTURO DELL’AMBIENTE E DELL’AGROALIMENTARE VITERBESE

L’agricoltura viterbese protagonista del confronto “L’anno che verrà”. Un convegno organizzato dalla federazione provinciale di Coldiretti per la giornata di venerdì 10 dicembre alle ore 16,00, presso l’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia, per fare “una valutazione sul futuro dell’ambiente e dell’agroalimentare viterbese”.

Ad affrontare l’argomento saranno il sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Francesco Battistoni insieme al senatore Umberto Fusco, al deputato Mauro Rotelli e ai consiglieri della Regione Lazio Enrico Panunzi e Silvia Blasi, mentre la chiusura dei lavori è affidata al presidente di Coldiretti Viterbo, Mauro Pacifici.

Un’occasione per trattare i principali temi dell’agroalimentare viterbese. Un settore fondamentale per l’economia, che non si è mai fermato neanche durante la pandemia, continuando a garantire prodotti di qualità e a chilometro zero. Si rifletterà proprio sull’importanza di valorizzare le eccellenze di questo territorio e di promuovere la sua vocazione turistica, trasformandola in una grande opportunità di rilancio anche per i giovani del territorio.

Dott.ssa Morena Izzo

🔊 Listen to this