(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Coldiretti e Pro Loco di San Vincenzo la Costa insieme. Aperto uno sportello del Patronato Epaca per un servizio puntuale ai bisogno dei cittadini

Sempre più presente sul territorio. Coldiretti Calabria ha inaugurato lo sportello di servizio del Patronato Epaca all’interno della Biblioteca Pubblica della Pro Loco di San Vincenzo La Costa. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dai Presidenti della Pro Loco di San Vincenzo La Costa e della Coldiretti Calabria rispettivamente Giovanni Terzo Pirri, e Franco Aceto. Un accordo utile che avvicina i servizi ai cittadini che – hanno detto i due presidenti – può essere trasferito in altre realtà associative regionali aderenti all’Unpli come Pro Loco locali. Le finalità e i compiti dell’Epaca (Coldiretti) consistono nell’assistenza e nella tutela per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, assegni, maternità, verifica posizione previdenziale, in sede amministrativa e di contenzioso, dei cittadini italiani, della generalità dei lavoratori, dei pensionati, degli stranieri.. Inoltre, Epaca, sulla base delle normative vigenti, garantisce informazioni, consulenze e servizi a tutti i cittadini in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e successione, mercato del lavoro, prestazioni sociali legate al reddito, anche facilitando l’accesso ai dati ed ai servizi della Pubblica Amministrazione. La direttrice della Biblioteca Concetta Serpe, ha moderato l’incontro che ha affrontato le problematiche sociali di stretta attualità. Sono intervenuti per sottolineare l’importanza dell’intesa, Gregorio Iannotta, sindaco di San Vincenzo La Costa;Demo Martino, vice presidente e responsabile Servizio Civile Universale Unpli Calabria;Antonello Grosso La Valle, presidente Unpli Cosenza;Daniela Perri, delegata BCC Mediocrati; Francesco Cosentini direttore Coldiretti Calabria ; Giuseppe Meringolo, direttore Patronato Epaca che hanno insistito sul valore dell’iniziativa che rappresenta un contributo al bene comune della comunità di San Vincenzo La Costa e dei Comuni circostanti.

