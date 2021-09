(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Coldiretti Calabria: domani venerdì 17 settembre 2021 la Coldiretti incontra Amalia Bruni candidata alla Presidenza della Regione

In vista delle prossime elezioni regionali, Coldiretti Calabria incontrerà domani venerdì 17 settembre, alle ore 12:30, la candidata alla Presidenza della Regione Calabria per il Centrosinistra Amalia Bruni. L’incontro, al quale interverranno dirigenti e soci, coordinato dal Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto e dal direttore Francesco Cosentini si terrà nella sede della Coldiretti Calabria a Sant’Eufemia – Lamezia Terme in Via Massimo D’Antona, 2.“Questo è il primo incontro con i candidati alla Presidenza della Regione- annuncia il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – nel corso dell’iniziativa – Coldiretti Calabria illustrerà ai candidati un documento con le priorità del settore agricolo ed agroalimentare.“Sarà – prosegue – nello stile di Coldiretti un confronto stringente, autorevole e concreto e per i temi che si tratteranno, sicuramente proficuo anche perché il protagonismo dell’agricoltura è un fatto reale. Sul futuro agroalimentare, tra l’atro conclude Aceto, incombono i cambiamenti climatici: il settore subisce gli effetti pur essendo capace di reagire mitigando le conseguenze sulla collettività. In questo senso è determinante la gestione della risorsa idrica e la conservazione del suolo.

