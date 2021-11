(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 CNU: CIOFFI, LOTTA AGLI STEREOTIPI SUI MEDIA. CULTURA ED EDUCAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

“L’iniziativa voluta dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dà il senso di quanta sinergia ci sia tra rappresentanti delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo e delle associazioni, tutte impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne”, dice l’On. Sandra Cioffi Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti.

“Oggi nel giorno dedicato al ricordo di tutte le violenze subite dalle donne (gli ultimi dati sono impressionanti) c’è anche da chiedersi: bastano le misure e le azioni attuate finora contro gli stereotipi sui Media? I codici deontologici sono ancora validi?

In un mondo che cambia – continua Cioffi – è opportuno cambiare anche le regole del gioco, perché se il ” medium “è il messaggio, come diceva McLuhan allora c’è il rischio che ci possiamo trovare di fronte ad un enorme e dannosa cassa di risonanza che a causa di stereotipi e pregiudizi favorisce la violenza sulle donne e quindi anche orrendi femminicidi”.

Il Gruppo Donne e media del CNU coordinato da Emilia Visco, di cui fa parte Stefania Leone, coordinatrice del Gruppo Disabilità, è impegnato con una serie di proposte a tenere i riflettori accesi sulla necessità di un innovativo ruolo dei media anche come momento “formativo” nei confronti della società.

“Ecco perché – continua Cioffi – in questo periodo Maria Pia Rossignaud, in qualità di esperta del gruppo si sta impegnando, unitamente a Rosanna Oliva De Conciliis e Donatella Martini, nell’organizzazione di un seminario che vedrà convolti AGCOM, le Istituzioni competenti, ed i rappresentanti dei media e della cultura per affrontare insieme le responsabilità della costruzione di una nuova coesione sociale che anche la crisi epidemiologica in corso sembra aver fatto perdere.

Inoltre – conclude Cioffi – l’altra esperta del gruppo, Barbara Bonomi Romagnoli, promuoverà un altro seminario sul rapporto tra Donne e Rete sull’importanza che le app stanno rivestendo in un mondo che vede sempre di più la dannosa presenza di stereotipi di genere”.

Roma, 25 novembre 2021

🔊 Listen to this