Tutte le strade migranti portano a Roma

La Capitale delle migrazioni interne, in un Rapporto dell’Istituto di studi sul Mediterraneo del Cnr

(Il Mulino)

che verrà

presentato il 17 novembre 2021 presso la Biblioteca Enzo Tortora di Roma

cura di Michele Colucci e Stefano Gallo

il 17 novembre 2021 alle ore 17 presso la Biblioteca Enzo

Tortora di Roma (via Nicola Zabaglia 27B, Testaccio).

Il volume propone per la prima volta

ricerche specifiche sull’enorme mole di flussi m

igratori provenienti dall’Italia che in età

contemporanea si sono diretti verso la

capitale

, trasformandola in profondità.

del ‘900, quando la città

ha con

osciuto un incremento demografico di circa un milione di persone,

all’interno del quale il 58% riconducibile

proprio

alla migrazione interna

”, spiega Colucci.

Successivamente la crescita si è arrestata,

per riprendere

nella seconda decade di questo secolo

del 2019, un incremento che si deve

in maggioranza

alle immigrazioni straniere ma per il

12,3% anche alle migrazioni interne.

Roma si conferma quindi un grande attrattore di movimenti

migratori a livello nazionale”.

Saggi storici, demografici, antropologici, sociologici si concentrano sulle provenienze e sui processi

percorsi in alcuni tratti simili a quelli seguit

gli immigrati stranieri.

Nel Rapporto questi

movimenti vengono i

llustrati anche nelle loro diversità. “Non solo lavoratori ma anche moltissimi

studenti, che scelgono la città anche a seguito della moltiplicazione dell’offerta universitaria. Non

presente anche una lunga testimonianza che restituisce la storia di un luogo oggi scomparso: la

baraccopoli di Campo Parioli, dove tra gli altri vivevano migliaia di immigrati, nei pressi

dell’attuale Auditorium Parco della musica

”, co

nclude Gallo.

Il Rapporto si inserisce nel progetto “150 anni di immigrazioni a Roma capitale: storia, memoria,

150 anni di Roma capitale (

www.roma150immigrazioni.it

) e nella serie dei Rapporti annuali sulle

migrazioni interne pubblicati dal 2014 dal Cnr

Ismed (

www.migrazioninterne.it

). Alla

presentazione, oltre

ad autori e curatori, interverranno Vittorio Bo (Commissario gestione

provvisoria Istituzione Biblioteche di Roma), Alessandra Gissi (Università L’Orientale di Napoli),

Giulia Zitelli Conti (Università Roma Tre), coordina Simona Lunadei (già direttrice Ir

sifar)

Di seguito l’indice completo della pubblicazione

Il volume non può essere fornito in pdf per un vincolo posto dall’editore.

Le strade per Roma. Rapporto 2021 sulle migrazioni interne in Italia

, a cura di Michele Colucci e

Stefano Gallo (Il

Mulino, Bologna, 2021)

Introduzione. Le strade per Roma

, di Michele Colucci

e Stefano Gallo

Roma hub della mobilità

, di Corrado Bonifazi,

Daniele De Rocchi e Frank Heins

Dall’urbanizzazione di massa alla riurbanizzazione: migrazioni interne e fasi di cresc

ita a Roma

(1945

, di Massimiliano Crisci

Le borgate e l’immigrazione dal fascismo a oggi

di Luciano Villani

I quartieri del ceto medio e le immigrazioni dal secondo dopoguerra agli anni Settanta

, di Lidia

Piccioni

Studenti e studentesse fuorisede a

Roma: un’ipotesi di ricerca storica

, di Luciano Governali

Migrazioni nelle migrazioni: percorsi verso l’I

droscalo d

i Ostia

, di Stefano Portelli

Dalla Calabria a Campo Parioli, dal Tufello

Valmelaina alla scoperta dell’immigrazione. Incontro

Francesco Carchedi

, a cura di Michele Colucci

e Stefano Gallo

Roma,

15 novembre

La scheda

Ismed

Che cosa

“Le strade per Roma. Rapporto 2021 sulle migrazioni interne in Italia” (Il Mulino

editore) a cura di Michele Colucci e Stefano

Gallo

