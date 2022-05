(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Ufficio stampa Cnr

Emanuele Guerrini

Responsabile

Marco

Ferrazzoli,

06.4993.3383

P.le Aldo Moro 7, Roma

COMUNICATO STAMPA

Uno studio dell’Istituto di neuroscienze del Cnr e dell’Università di Padova,

pubblicato

un possibile impatto positivo su disturbi come l’epilessia

Diversi

studi dimostrano che gli astrociti

le cellule gliali più

diffuse n

el sistema nervoso centrale

svolgono

un ruolo

fondamentale nel cervello

mediante

il rilascio di

gliotrasmettitori

, che

contribuiscono alla modulazione della trasmissione sinaptica

Nella corteccia cerebrale, la

popolazione neuronale è rappresentata da neuroni eccitatori e interneuroni inibitori. Le disfunzioni

interneuronali sono implicate in alcune

malattie del cervello

epilessia, schizofrenia e

autismo,

nel circuito neuronale

astrocitario può aiutare a comprendere il contributo

degli stes

nei disturbi

cerebrali

Uno studio del

l’Istituto di

euroscienze del C

onsiglio

azionale delle

icerche (Cnr

recentemente

pubblicato dalla

rivista

Cells

descrive un meccanismo

che modula la

trasmissione inibitoria tra

l’attività sinaptica

nella corteccia visiva

modelli murini

attraverso tecniche di imaging

(microscopia a due fotoni p

er studiare l’attività Ca2+ degli astrociti) ed elettrofisiologia (che permette

di indagare se il reclutamento degli astrociti

in seguito ad un’intensa stimolazione degli interneuroni

modula l’inibizione sinaptica sui neuroni eccitatori)

combinate con o

ptogenetica

una tecnica

Un’intensa stimolazione optogenetica in una sottopopolazione di interneuroni riduce l’inibizione nei

neuroni eccitatori,

un fenom

denominato

disinibizione

”, afferma Vanessa Jorge Henriques,

prima autrice

dello studio,

svolto

durante il

dottorato all’Università di Padova sotto la

responsabilità scientifica

Giorgio Carmignoto

“Questo evento

viene

controbilanciato dagli

che queste cellule siano ingranaggi importanti dei circuiti cerebrali, soprattutto

r quanto riguarda

sinapsi inibitorie.

n potenziale impatto dell’atti

vazione degli astrociti tramite il segnale degli

interneuroni è rivolto ai disturbi cerebrali, come l’epilessia

onclude

Henriques

uttavia, la

disinibizione può svolgere un ruolo importante nell’epilessia, poiché oltre a un’attività eccitatoria

anormale rivela un

abbassamento della soglia di attivazione dei neuroni coinvolti, facilitando

l’innesco di crisi convulsive. In questo contesto gli astrociti potrebbero svolgere un ruolo

anticonvulsivante contrastando la disinibizione, mentre un segnale difettoso tra intern

euroni e

astrociti potrebbe favorire l’attività epilettica

🔊 Listen to this