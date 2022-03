(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Confederazione Nazionale

CNA incontra il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha incontrato il Presidente di CNA,

Dario Costantini, e Sergio Silvestrini, Segretario Generale della Confederazione.

Il cordiale colloquio ha affrontato le principali tematiche che riguardano il mondo

dell’artigianato e della piccola impresa a cominciare dal forte rincaro dei costi energetici

che grava soprattutto sulle piccole attività economiche, emergenza che deve

rappresentare una priorità nell’agenda di governo, con sostegni e risposte immediate a

salvaguardia di tantissime imprese e del lavoro. Forte preoccupazione è stata espressa

riguardo al conflitto in Ucraina, auspicando quanto prima una soluzione negoziale per

mettere fine alla tragedia umanitaria oltre alla massima disponibilità nell’accoglienza dei

profughi in stretta collaborazione tra il livello nazionale ed i territori.

In questa fase drammatica serve la massima unità tra tutte le componenti istituzionali,

sociali ed economiche, per una ricostruzione che non lasci indietro nessuno e misure che

rendano strutturale la ripresa, in un contesto internazionale che sia di pace e di

convivenza tra i popoli.

Roma, 3 marzo 2022

