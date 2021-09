(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 il nostro Ateneo, in collaborazione con gli altri Atenei Italiani

aderenti alla rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS)

organizza un trekking di Rettori e delegati di Atenei e autorità

rappresentative nazionali, sul Ghiacciaio del Calderone il 14 settembre

prossimo per sensibilizzare sui temi del Cambiamento Climatico, la

tutela dell’ambiente, la valorizzazione della montagna e delle Aree interne.

In qualità di organizzatore locale avrei piacere ad averLa tra i

partecipanti a questo evento, visto la sua attenzione per il Gran Sasso

e le montagne abruzzesi.

A questo link può trovare maggiori informazioni sull’evento:

https://www.unich.it/news/climbing-climate-2021-3a-edizione-evento-nazionale-sul-gran-sasso-organizzato-dalla-rus

La ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per ulteriori

informazioni

Cordiali Saluti,

Piero Di Carlo

____________________________________________

Prof. Piero Di Carlo, PhD

Associate Professor of Atmospheric Physics

Coordinator of PhD Program – Science and Technology for Sustainable Development

University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara

Department of Advanced Technologies in Medicine & Dentistry

Center for Advanced Studies and Technology-CAST

66100 Chieti – Italy

skype: piero.dicarlo

url: http://www.atmo.unich.it/en/team/who-we-are/piero-di-carlo

