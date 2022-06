(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Clima: Tajani, PD dimentica lavoratori per perseguire ambientalismo ideologizzato

“I lavoratori del settore dell’auto hanno ricevuto un colpo mortale dal voto del Partito Democratico e della sinistra al Parlamento Europeo quando si è deciso di bloccare la vendita al 2035 di tutte le auto non elettriche. Siamo ancora in tempo per correre ai ripari. Serve che il governo dia vita ad una minoranza di blocco nella trattativa tra Parlamento e Consiglio Europeo, che sono i due co-legislatori, per correggere la stortura che abbiamo avuto, e che rischia di mandare sul lastrico decine di migliaia di famiglie. Tutto questo per responsabilità del Partito Democratico, che si è dimenticato di dover sostenere i lavoratori e persegue un ambientalismo ideologizzato che non porta da nessuna parte”. Così Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del PPE, ad Agorà.

