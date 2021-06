(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 [logo_camera.png]

Clima, Rotta: “Legge europea passo significativo per la tutela comune dell’ambiente”

La presidente della commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta: “Adesso la Cop26 sarà l’occasione per concordare politiche comuni a livello globale”

Roma, 24 giugno 2021 – “Oggi è stato fatto un passo estremamente significativo per la tutela comune e internazionale dell’ambiente. Il Parlamento europeo ha approvato la prima legge sul cambiamento climatico. Una votazione importante, a cui saremo perfettamente allineati come Paese grazie al programma di transizione energetica inserito nel nostro Pnrr. Neutralità climatica entro il 2050 e riduzioni delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 saranno i due grandi traguardi da raggiungere nei prossimi anni. Si tratta di parti essenziale del Green Deal europeo. Una legislazione destinata a diventare storica. E’ chiaro che dopo questa approvazione politica occorreranno anche strategie concrete di attuazione. La prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sarà l’occasione proprio per concordare politiche comuni a livello globale. Un percorso comune per affrontare la minaccia globale del cambiamento climatico”. Così Alessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente della Camera.

