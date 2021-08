(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 Clima: Rotta, Colle indica obiettivi, Parlamento farà sua parte per raggiungerli

Roma, 29 agosto 2021 – “L’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul rispetto degli obiettivi in tema di tutela dell’ambiente non fa che rafforzare il nostro impegno per una svolta green delle politiche italiane. Come commissione Ambiente della Camera, saremo in prima linea per trasformare gli intenti in atti concreti”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ambiente alla Camera, Alessia Rotta. “Il monito lanciato dal Capo dello Stato in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene – ha spiegato – non lascia spazio a interpretazioni né a discussioni: i due obiettivi del 2030 sulla riduzione di emissioni e del 2050 sulla neutralità climatica non vanno disattesi. Il Piano di investimenti legato al Recovery va in questa direzione. L’Italia ha quindi chiare la destinazione e la strada che dovrà seguire per contribuire a raggiungerla. Spetta ora al Parlamento rendere il percorso più veloce e meno accidentato possibile, attraverso provvedimenti efficaci e adeguati. In tutto questo la Commissione Ambiente avrà un ruolo fondamentale. E riuscirà a dare il proprio contributo per fare in modo che le richieste dei cittadini in tema di tutela dell’ambiente vengano rispettate. Ne va del futuro del Pianeta e pure dell’economia, che nella svolta green ha un’occasione di rilancio e rinascita” .

Lorenzo Galli Torrini

Ufficio Stampa – Presidente Commissione Camera dei Deputati

—————————————————————

On. Alessia Rotta, presidente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

On. Fabio Melilli, presidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

On. Martina Nardi, presidente Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo

—————————————————————

🔊 Listen to this