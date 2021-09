(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Clima: Papatheu (FI), non accettiamo lectio magistralis da Greta

“Non accettiamo lectio magistralis dalla signorina Greta Thunberg che vive di comizi, copertine di giornali, e che dice cose che non trovano una concreta applicazione nella realtà”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Ambiente, territorio, Beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu. “Bene che i giovani si responsabilizzino sui temi dell’ambiente, ma Stati Uniti ed Unione europea hanno ridotto di molto, negli ultimi anni, le emissioni inquinanti, al contrario ad esempio della Cina – osserva la parlamentare di FI -. Rassicuriamo, dunque, la signorina Thunberg. I nostri bla, bla, bla non sono chiacchiere inutili”.

